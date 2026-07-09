O técnico Roger Silva, que chegou na quarta-feira (8) ao Atlético-GO, começa a colocar as ideias dele na equipe para o antepenúltimo jogo do time no 1º turno da Série B, no próximo domingo (12), no Estádio Antônio Accioly. O adversário será o Fortaleza, um dos principais concorrentes ao acesso à elite nacional, que soma 28 pontos e está no encalço dos melhores colocados na tabela.O Dragão não tem mais tempo e jogos a perder na competição. A distância do time rubro-negro para o G6 é praticamente a mesma do Z4. Na estreia, Roger Silva promete mudanças para ver se a equipe muda a postura técnica, tática e de competitividade na Série B.As modificações promovidas pelo novo técnico atleticano começaram a ser testadas nos treinos no CT do Dragão, na defesa e no meio-campo: uma troca de zagueiros e provável estreia de dois volantes, desde que a diretoria consiga resolver a punição do transfer ban imposto ao clube pela Fifa desde o dia 14 de abril, por causa de uma dívida de uma ação movida na Justiça pelo uruguaio Alejo Cruz.Porém, o técnico deve partir do princípio de que “precisa manter a espinha (dorsal) para iniciar” o trabalho. Roger Silva tem a convicção de que não pode ser radical nas trocas para “buscar a identidade de equipe” na Série B.Na formação da equipe para a estreia, a tendência é de que o treinador seja “mais tático”, pois o time não pode jogar de maneira tão ousada diante de adversário mais qualificado.O que se viu é que Roger Silva quer intensidade e, nos treinos, exigiu bem mais dos que os jogadores fizeram até agora. Nos trabalhos com o campo reduzido (marcação sob pressão e toques rápidos) e no campo ampliado (semelhante a um coletivo), o treinador puxou bem das duas formações, enquanto outro grupo de jogadores se exercitava fisicamente à espera de entrar na atividade com bola. Nas mudanças testadas por Roger Silva nos dois treinos, aparece como novidade o zagueiro paraguaio Junior Barreto, fora da equipe há cerca de um mês - atuou pela última vez no dia 12 de junho, no empate de 3 a 3 com o CRB. O jogador lida com problemas de saúde de um parente em Assunção (Paraguai) e foi liberado para viajar até a capital paraguaia após o jogo com o Sport (1 a 1).Sem jogar, perdeu a posição para Adriano Martins, mas deve retomá-la agora na vaga de Tito, até então titular nas 16 rodadas da Série B.As outras alterações são no meio-campo. Os volantes Henrique Freitas e Netinho estão no clube há mais de um mês e aguardam a regularização para que possam estrear. Eles entrariam nas vagas de Cristiano e Leandro Vilela. Porém, só terão condições de jogar se o clube resolver o transfer ban na Fifa e, na sequência, dar entrada na documentação dos atletas no Departamento de Registro da CBF, tudo isso a tempo de regularização para jogar domingo (12).Se tudo der certo, são as mudanças mais previsíveis, mas Roger Silva também pode mexer no meio-campo ofensivo - Marrony e Guilherme Marques disputam a camisa 10 -, e no ataque.João Pedro, atacante testado na quarta-feira (8), veio do Remo e está na mesma situação de Henrique Freitas e Netinho - aguarda a solução do transfer ban para ser regularizado. Ele pode ser opção na frente, mas Bruno José e Geovany Soares podem ser mantidos como titulares, ao lado de Gustavo Coutinho, jogador de confiança de Roger Silva.Os dois primeiros desafios da nova versão do Atlético-GO, sob a direção de Roger Silva, serão em casa contra o Fortaleza, no próximo domingo (12), e o Athletic-MG, no sábado seguinte (18), um dia antes da final da Copa do Mundo. Os resultados do Dragão não são bons como mandante: três vitórias, dois empates e duas derrotas dentro do Antônio Accioly.