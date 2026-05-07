No próximo domingo (10), o Atlético-GO enfrenta o Ceará fora de casa, na Arena Castelão, precisando pontuar na Série B, mas deve ter postura mais defensiva. O time atleticano terá à frente um adversário muito pressionado pela necessidade de vitória como mandante, a pressão da torcida rival e um técnico que nunca escondeu a mágoa por ter sido demitido do Dragão como campeão do Goianão de 2023 e após as rodadas iniciais da Série B daquele ano.A equipe cearense é dirigida por Mozart, de 46 anos e com dois acessos seguidos à Série A no currículo após a saída do time atleticano - no Mirassol-SP (2024) e no Coritiba (campeão em 2025).Mozart, desde que saiu do Dragão, na Série B de 2023, nunca foi batido pelo time atleticano. Pelo Mirassol-SP, em 2023, houve empate (2 a 2) e goleada do time paulista (4 a 1) em Mirassol (SP) nas rodadas finais da Série B. Ano passado, pelo Coritiba, Mozart saiu de Goiânia com o empate sem gols e, na capital paranaense, garantiu a vitória (2 a 1).A tendência é que o Dragão seja mais reativo contra o Ceará. Como estará desfalcada dos volantes Cristiano (terceiro cartão amarelo) e Igor Henrique (expulso), a tendência é que a equipe goiana adote uma postura um pouco mais defensiva, de procura pelos contra-ataques. O técnico Eduardo Souza, do Atlético-GO, não definiu ainda o substituto dos volantes suspensos, mas testou algumas opções, como o volante Matheus Índio, o zagueiro Natã Felipe como volante e até um sistema tático com três zagueiros, com a entrada do defensor Adriano Martins.O volante Leandro Vilela, de 30 anos, trabalhou com Mozart no Guarani (2022) e no Mirassol-SP (2023). O jogador sabe que o treinador do Ceará vai preparar o time para pressionar o Atlético-GO do começo ao fim do jogo. Leandro Vilela fala em “resiliência” para lidar com as adversidades, dentro e fora de campo. Depois do empate (0 a 0) com o Juventude, o Dragão se vê pressionado por não ter vencido em casa na rodada passada.A postura mais defensiva do Atlético-GO começou a ser preparada, no CT do Dragão, por Eduardo Souza. A tendência é que o meia Assis fique na reserva, para o treinador reforçar o meio-campo. As formações testadas foram: no sistema 4-3-3, com Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Matheus Índio, Marrony; Bruno José (Guilherme Marques), Gustavo Coutinho e Geovany Soares; depois, no sistema 3-5-2, a formação teve: Paulo Vitor; Tito, Adriano Martins, Junior Barreto; Ewerthon, Natã Felipe, Leandro Vilela, Marrony e Guilherme Lopes; Geovany Soares e Gustavo Coutinho.