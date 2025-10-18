Em clássico válido pela 33ª rodada da Série B, na tarde deste sábado (18), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO venceu o Vila Nova por 1 a 0, com gol de Yuri Alves. O time rubro-negro devolveu o placar do 1º turno, em que o Tigre havia ganhado também por 1 a 0, no OBA.\nCom esse resultado, o Dragão voltou a triunfar depois de dois tropeços consecutivos e saltou momentaneamente para 9º lugar, com 48 pontos. O próximo compromisso da equipe é no outro domingo (26), às 16 horas, contra o CRB fora de casa.\nO Tigre, por sua vez, sofreu seu primeiro revés desde a chegada do técnico Umberto Louzer - até então, eram dois empates e uma vitória. A equipe colorada segue em 12º, com 43 pontos, e volta a campo também no domingo (26), às 18h30, contra a Ferroviária dentro de casa.\nGoiás x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações