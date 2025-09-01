O Atlético-GO decidiu dispensar três jogadores da equipe sub-17 que tiveram uma foto ao lado da atriz pornô Elisa Sanches viralizada nas redes sociais. Além deles, mais três atletas do time foram desligados do Dragão após a goleada (8 a 1) imposta pelo Grêmio, na semana passada (quarta-feira, dia 27, em Eldorado do Sul-RS), pelo Brasileiro da categoria.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, falou sobre o assunto e disse que os seis jovens do time sub-17 foram dispensados por "deficiência técnica e indisciplina" e que a decisão não foi motivada pela fotografia tirada na companhia da atriz. Os nomes dos jogadores não foram revelados.\nSegundo o dirigente, outros atos de indisciplina foram cometidos anteriormente pelos atletas dispensados. "Na viagem, estavam jogando baralho até mais tarde. Eu e os outros profissionais da base não podemos tolerar isso. É uma medida (desligar os atletas) que tem de servir como exemplo para os outros", frisou Adson Batista.