O Atlético-GO estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Anápolis na tarde deste sábado (10), na 1ª rodada do Campeonato Goiano. O Dragão contou com gols de cabeça do atacante Léo Jacó e do zagueiro Tito, um em cada tempo, para bater o Anápolis no estádio Antônio Accioly.\nCom o resultado, o Atlético-GO dá o troco no Galo da Comarca, que o havia eliminado na semifinal do Goianão do ano passado. O Dragão assume a liderança provisória do Estadual com três pontos e saldo melhor que o do Vila Nova, que venceu a Abecat por 2 a 1.\nNa próxima rodada, o time rubro-negro visita a Aparecidense, quinta-feira, às 20h40, no Aníbal de Toledo. Já o Galo da Comarca recebe o Centro Oeste, quarta, às 20h30, no Jonas Duarte.\nCartão de visitas\nO Atlético-GO se impôs desde o início da partida e marcou logo aos 5 minutos. Após cruzamento de Matheus Ribeiro pela direita, Vitinho escorou de cabeça e encontrou Léo Jacó livre na pequena área; ele testou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Paulo Henrique.