Em jogo movimentado, disputado no Estádio Antônio Accioly, na tarde deste sábado (31), Atlético-GO e Crac empataram em 0 a 0 na abertura da 7ª rodada do Campeonato Goiano, apesar das boas chances criadas pelos dois times.
Com esse resultado, o Atlético-GO desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança e se manteve em 3º lugar, agora com 14 pontos. O Crac subiu para 8º, com seis pontos, e vai precisar secar os concorrentes diretos para se manter no G8 até o final da rodada.
O Atlético-GO volta a campo no outro domingo (8), às 16 horas, quando visita o Goiatuba no Estádio Divino Garcia Rosa, pela última rodada da 1ª fase do Estadual. No mesmo dia e horário, o Crac recebe o Centro Oeste no Genervino da Fonseca.