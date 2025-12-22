A homenagem do Atlético-GO ao cantor Lindomar Castilho, que morreu no último sábado (20), gerou repercussão negativa nas redes sociais pelo fato do artista ter matado a ex-mulher em 1981. A publicação foi feita no último sábado (20) e gerou críticas nos comentários.\nO presidente do clube, Adson Batista, afirmou que “só Deus pode julgar”. "Quem sou eu para ficar julgando os outros? A gente só registrou porque ele é um torcedor atleticano. Agora o que ele fez ou deixou de fazer na vida dele, só Deus pode julgar", declarou o dirigente ao POPULAR.\nPromessa do Atlético-GO está na mira do Palmeiras\nNa postagem, veiculada nas redes sociais oficiais do Atlético-GO, o clube lamentou o falecimento de Lindomar Castilho, “torcedor atleticano declarado”, e escreveu que “é momento de prestar apoio aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar tamanha perda”.