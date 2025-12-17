O Atlético-GO avalia uma troca de jogadores com o Fortaleza para que o zagueiro Lucas Gazal continue no clube nordestino. O defensor está emprestado ao time cearense até o dia 31 de dezembro de 2025 e há o interesse em sua permanência, mas o Leão já sinalizou que não tem condições de exercer a cláusula de compra de R$ 6 milhões.\nBahia exerce direito de compra por goleiro, e Atlético-GO vai faturar mais de R$ 6 milhões\nA troca de jogadores entre as duas equipes seria uma saída para que Lucas Gazal continue no Fortaleza, que será adversário do Atlético-GO na Série B de 2026. No entanto, neste momento não há veiculação de nomes, e as negociações estão sendo feitas com calma.\nCaso não haja acordo e outro time não queira, o zagueiro retorna ao Dragão para a próxima temporada. Vale ressaltar que Coritiba e Remo chegaram a sondar o defensor para a disputa da Série A de 2026.