Na tarde desta terça-feira (16), a partir das 15 horas, Atlético-GO e Goiás disputam clássico decisivo pela categoria sub-20. Os clubes goianos jogam no Estádio Antônio Accioly pelas quartas de final da Série B do Brasileiro da categoria - será partida única e o vencedor garante vaga na fase semifinal da competição, em que os três melhores se garantem na Série A do Brasileiro Sub-20, em 2027.Nesta categoria, os dois clubes goianos nunca se enfrentaram em uma Série B nacional.O Dragão joga em casa porque fez melhor campanha na fase inicial - foi 1º colocado no Grupo B (15 pontos), enquanto o alviverde ficou em 4º lugar no Grupo A. O time atleticano vem de bons resultados na categoria sub-20, pois também garantiu vaga na final do Goiano com vitórias sobre o Vila Nova: 3 a 2 e 4 a 1.O Dragão vai decidir o título do Estadual da categoria com o Cerrado, que eliminou o Goiás na outra semifinal. O rubro-negro também vai voltar a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2027.O técnico do Dragão é Luciano Deitos, que acumula a função de auxiliar da comissão técnica do profissional. Como o Atlético-GO procura novo treinador para a vaga de Eduardo Souza, que deixou o clube domingo (14), Luciano Deitos e o outro auxiliar do clube, Renan Brito, se dedicam à preparação do time principal para o jogo de quinta-feira (18) pela Série B, no Recife, diante do Sport.Nesta terça-feira (16), Luciano Deitos dirige o time sub-20 no Accioly e, logo depois, segue para o aeroporto de Goiânia para se juntar à delegação da equipe principal que viaja para a capital pernambucana no início da noite.O Goiás avançou após terminar a 1ª fase na 4ª colocação do Grupo A. O time esmeraldino fez 13 pontos em campanha de quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Ceará, CRB e Atlético-MG foram os outros classificados da chave.Essa é a segunda participação do Goiás na Série B sub-20. Na temporada passada, o clube esmeraldino foi eliminado justamente na 2ª fase. Fora de casa, o time goiano perdeu por 1 a 0 para o Criciúma, que terminou entre os três melhores e conquistou o acesso à Série A ao lado de Avaí e Vitória.Na Série B sub-20, o Goiás tem utilizado atletas que frequentemente estão nos treinos da equipe profissional e entre relacionados de jogos da Série B. São os casos do zagueiro Murilo Câmara, o lateral esquerdo Danilo, o volante João Assis, o meia Hygor Farias e os atacantes Willie e Tallyson.A Série B sub-20 é a última competição que a equipe da base esmeraldina disputa. No Campeonato Goiano, o Goiás foi eliminado na 2ª fase pelo Cerrado, que está na decisão do Estadual contra o Atlético-GO. O Goiás é dirigido pelo treinador Gabriel Rocha Carvalho. (Jânio José da Silva e Alexandre Ferrari)