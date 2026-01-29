Atlético-GO e Goiás lamentaram a morte de Ary Paghetti, ídolo dos dois clubes, que morreu nesta quinta-feira (29), aos 78 anos.\nVeja a homenagem do Atlético-GO:\n-Homenagem ACG (1.3367715)\nVeja a homenagem do Goiás:\n-Homenagem Goiás (1.3367623)\nQuem foi Paghetti\nAry Paghetti nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1948. Começou a carreira na Portuguesa de Desportos e se transferiu para o Rio Branco, de Andradas-MG. No interior mineiro, foi descoberto pelo Atlético-GO, assim como outros craques do clube, como Pedro Bala, Jair Porrete, Raimundinho.\nO meia-atacante chegou ao Dragão no final da década de 1960. Em 1970, Paghetti foi campeão do Estadual. No ano seguinte, o Atlético-GO conquistou o Torneio da Integração Nacional (1971) e ele foi o artilheiro atleticano, com quatro gols.\nMorre, aos 78 anos, Paghetti, ídolo no futebol goiano