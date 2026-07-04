O Atlético-GO foi presa fácil para o Novorizontino, um dos fortes candidatos ao acesso à elite nacional, na tarde deste sábado (4). A equipe paulista foi superior durante os dois tempos, se aproveitou da fragilidade e da falta de competitividade do Dragão e aplicou a goleada de 3 a 0 em Novo Horizonte (SP), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.\nO resultado coloca o Novorizontino na liderança da Série B, com 30 pontos, pelo menos provisoriamente, ainda à espera da finalização da 16ª rodada da Série B.\nO Dragão estacionou nos 21 pontos.\nO volante Luís Oyama no primeiro tempo, o atacante Robson e o meia-atacante Rômulo marcaram os gols do time dirigido pelo técnico Enderson Moreira, profissional experiente e vitorioso na Série B, com três títulos e acessos: Goiás (2012), América-MG (2017) e Botafogo (2021).