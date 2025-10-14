Numa das piores atuações sob o comando do técnico Rafael Lacerda, o Atlético-GO foi goleado pelo Volta Redonda por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (13), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Os três gols foram marcados no segundo tempo.\nO Voltaço luta contra o rebaixamento, mas consegue um resultado que dá sobrevida na Série B. O time atleticano, depois de perder para o Coritiba (2 a 1), agora perde por um placar elástico no segundo jogo fora de casa e continua com 45 pontos.\nAgora, o Atlético-GO acumula chances muito reduzidas de brigar pelo acesso e vai com farol baixo para o clássico do próximo sábado (18), contra o Vila Nova, no Accioly.\nGoiás negocia com o técnico Fábio Carille, mas mantém Hélio dos Anjos no radar\nUm dos gols do Voltaço foi marcado pelo atacante Ygor Catatau, de 30 anos. Ele foi um dos jogadores denunicados na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que apurou um esquema de manipulação de resultados num esquema de apostas. Depois, Catatau foi eliminado do futebol, mas teve revisão de pena para dois anos de suspensão e, depois de cumprir, acertou com o Volta Redonda, pelo qual chegou a seis jogos na Série B.