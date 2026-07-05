Nos últimos dias, após a eliminação de Cabo Verde na Copa do Mundo - a seleção africana perdeu de 3 a 2 da Argentina, na prorrogação -, circula nas redes sociais a informação de que o Atlético-GO está negociando a contratação do goleiro Vozinha, de 40 anos e destaque individual de Cabo Verde. O presidente do Dragão, Adson Batista, negou a negociação, mas admitiu que o jogador foi oferecido.\n“Ele (Vozinha) nos foi oferecido, mas não tem negociação, porque eu não preciso de goleiro”, explicou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. No elenco atleticano, os goleiros são Paulo Vitor, Paulo Henrique, Vladimir e Léo.\nVozinha estava no Desportivo Chaves, da 2ª Divisão de Portugal. Além do Atlético-GO, o nome dele também é especulado no Avaí e foi citado também em negociação com o Ceará.\nNeste final de semana, a contratação dele, pelo Real Betis (Espanha), também foi divulgada em redes sociais, mas isso não se concretizou. Os representantes do atleta têm afirmado que há interesse de que Vozinha possa acertar com um clube do futebol brasileiro.