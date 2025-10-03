A diretoria do Atlético-GO voltou a manifestar insatisfação contra a Comissão de Arbitragem (CA) da CBF. Agora, pela escalação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann, da Federação Catarinense de Futebol (FCF), mas nascido em Francisco Beltrão-PR, para o jogo contra o Athletico-PR. O presidente do Dragão, Adson Batista, disse que a CA foi "infeliz" e considerou que a CBF não se preocupa com a Série B.\nO dirigente apontou dois erros, pois se trata de um árbitro ligado à FCF e que é paranaense de nascimento. Os auxiliares escalados, Bruno Muller e Alex dos Santos, também são catarinenses. Santa Catarina tem dois clubes, Criciúma e Chapecoense, brigando pelo acesso, enquanto o Paraná conta com Coritiba e Athletico-PR dentro do G4.\nAlem disso, Adson Batista ressaltou que o Furacão é o adversário no domingo (5), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, e a partida não poderia ter essa escala.