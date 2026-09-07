O Atlético-GO usou as redes sociais para falar sobre o episódio de injúria racial contra o goleiro Paulo Vitor, ocorrido no sábado (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O fato se deu nos minutos finais do jogo. Paulo Vitor relatou ter sido xingado de "macaco" por um torcedor na arquibancada.\n"O Atlético-GO repudia de forma veemente qualquer ato de racismo ou discriminação", diz um trecho da nota do clube. "O Atlético Goianiense está ao lado de Paulo Vitor e espera que as autoridades identifiquem os autores das injúrias e que os atos ocorridos sejam devidamente apurados", acrescenta a publicação\nPaulo Vitor relatou o suposto xingamento junto ao árbitro Ramon Abatti Abel. O jogador fez o registro de boletim de ocorrência junto ao policiamento local. O clube também reiterou que recebeu apoio do Juventude durante as tentativas de identificar o torcedor com a ajuda das câmeras do estádio.