O Atlético-GO está classificado para a semifinal do Goianão 2026. Neste domingo (15), no Estádio Antônio Accioly, o Dragão saiu atrás, mas arrancou um empate de 1 a 1 contra a Abecat e avançou de fase, depois de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0.\nO gol da Abecat foi marcado por Uesley Gaúcho, após falha do goleiro Paulo Vitor, e o Atlético-GO empatou em cobrança de pênalti de Guilherme Marques.\nNa semifinal, o Atlético-GO ainda não sabe qual será o adversário. Se o Vila Nova ganhar do Anápolis nesta segunda-feira (16), Dragão e Goiás se enfrentarão na próxima fase. Em caso de empate ou derrota do Vila, com classificação colorada, o Tigre ficará no caminho do time rubro-negro. Se o Anápolis eliminar o Vila, o Atlético-GO encara a Anapolina.\nO jogo\nCom três gols de vantagem no agregado, o Atlético-GO não sentia nenhuma necessidade de se expor em busca da abertura do placar. Bem postado defensivamente, o time da casa impediu grandes avanços da Abecat e ainda conseguiu assustar a equipe adversária.