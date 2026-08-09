O Atlético-GO empatou com o Náutico neste domingo (9) e desperdiçou a chance de entrar no G6 da Série B. Kauã Maranhão abriu o placar para a equipe da casa nos Aflitos, no Recife (PE), e Geovany Soares deixou tudo igual para o Dragão no jogo válido pela 21ª rodada da competição nacional.\nO Dragão precisava vencer o Náutico para entrar, pela primeira vez, na Série B, na faixa de equipes que vão disputar o acesso à Série A (G6). Com o empate, o Atlético-GO permanece na 7ª colocação, agora com 32 pontos, um atrás do Novorizontino, 6º colocado.\nO Atlético-GO terá a semana livre e volta a campo no próximo sábado (15). Em casa, no estádio Antônio Accioly, o Dragão mede forças com o Vila Nova no clássico goiano, a partir das 16 horas, pela 22ª rodada da Série B.\nLeia o resumo da partida nos Aflitos: