Na penúltima rodada da 1ª fase da Copa Centro-Oeste, o Atlético-GO conquistou fora de casa um resultado razoável na noite desta quinta-feira 16). O jovem time do Dragão empatou de 0 a 0 no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO), com a equipe local. A igualdade fora de casa coloca o time atleticano como 2º colocado do Grupo B (7 pontos), à frente de Anápolis e Porto Vitória-ES (ambos com 6 pontos).\nUm dos três times vai garantir a vaga à semifinal na última rodada do torneio, no dia 29 de abril. Nesta data, os jogos serão: Atlético-GO x Gama-DF, Anápolis x Cuiabá-MT, Porto Vitória-ES x Tocantinópolis-TO. Para se classificar, o Dragão precisa vencer o Gama-DF (líder com 12 pontos), único clube invicto do País e garantido em 1º lugar na chave.\nNo jogo disputado em Tocantinópolis (TO), o destaque do Atlético-GO foi o goleiro Paulo Henrique, de 31 anos. Ele fez boas defesas, passou segurança e defendeu um pênalti no final do primeiro tempo, na cobrança de Rômulo. O camisa 1 também teve boa atuação na etapa final e evitou o gol do time tocantinense, que não tem mais chance de classificação.