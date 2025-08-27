O Atlético-GO emprestou o zagueiro Alix Vinícius, de 25 anos, para o RB Bragantino. O jogador será cedido ao clube de Bragança Paulista (SP) até a conclusão do Campeoanto Paulista de 2026. Após o período, o time paulista poderá exercer o direito de compra dos direitos do atleta rubro-negro.\nA negociação foi confirmada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, mas sem revelar os valores.\nA informação voltou a movimentar o mercado depois que as negociações com o Botafogo foram encerradas no fim de semana. O Dragão não aceitou três propostas da equipe carioca, a última de R$ 12 milhões, mas com o valor dividido em parcelas.\nAlix Vinícius se aproximou de 100 jogos pelo Dragão. No último domingo (24), no empate de 2 a 2 com o Cuiabá, o zagueiro completou 98 atuações pelo Atlético-GO, com nove gols marcados, o título do Goianão de 2024 e o acesso da Série B à elite nacional, em 2023.