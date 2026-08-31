O Atlético-GO emprestou o atacante Daniel para o Al-Waab, do Catar. O jogador de 21 anos já deixou o clube rubro-negro para atua rna equipe da 2ª Divisão do futebol catari. O contrato é de uma temporada.\nDaniel treinava no CT do Dragão e foi observado pelo técnico Roger Silva. O atacante foi relacionado para uma partida do Atlético-GO na Série B, no empate sem gols com o Londrina, mas não atuou sob o comando do atual treinador do clube goiano.\nO empréstimo do atacante é visto com a intenção de dar a oportunidade para Daniel ganhar minutagem de jogo e, quem sabe, ser negociado futuramente.\nDaniel, atacante do Atlético-GO, foi emprestado para o futebol do Catar (Raphael Teixeira / Atlético-GO)\nEste será o quarto empréstimo do atacante, desde que foi adquirido em definitivo pelo Dragão junto ao Vila Nova. Daniel passou pelo Operário-PR, CRB e, desde o ano passado, pelo Zalaegerszeg, da Hungria, onde atuou por uma temporada. Desta vez, ele troca o futebol europeu pelo Catar.