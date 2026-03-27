O Atlético-GO emprestou o atacante Kevin Ramírez para a Chapecoense. O jogador de 31 anos já deixou o clube goiano e vai disputar a Série A na sequência da temporada. A transferência ocorre no último dia disponível para contratações.\nA direção atleticana ainda não revelou detalhes da negociação, mas Kevin Ramírez deve ser cedido por empréstimo até o fim da temporada.\nKevin Ramírez foi uma das primeiras contratações do Dragão nesta temporada. Ele veio do Amazonas, pelo qual marcou dez gols na Série B do ano passado. As boas atuações de Kevin despertaram interesse do Atlético GO e da própria Chapecoense, clube que agora consegue ter o jogador no elenco.\nNo Dragão Kevin Ramírez atuou dez vezes e fez três gols. Após se recuperar de lesão e virose no começo do ano, o jogador se firmou nos últimos jogos do time atleticano.