O Atlético-GO continua o processo de reformulação do elenco durante a Série B. Nesta terça-feira (26), o clube acertou o empréstimo do atacante Daniel, de 20 anos, para o ZTE FC, da Hungria. O jovem jogador foi cedido por um ano para o clube húngaro, para ganhar experiência e ter minutagem de jogo. Ao mesmo tempo, o Dragão tem um centroavante acertado para chegar nos próximos dias.\nO prazo para contratar e regularizar as contratações termina na próxima terça-feira (2), no fechamento da janela de transferência da CBF.\nO nome do atacante que vai chegar ao clube não foi revelado pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nSobre o empréstimo de Daniel, o dirigente justificou que o jogador precisa estar em ação. “É porque ele (Daniel) terá chance de jogar, ter sequência, ganhar maturidade”, explicou o dirigente rubro-negro. Para ele, Daniel precisa jogar com regularidade para aprender a se posicionar entre os zagueiros.