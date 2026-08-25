O Atlético-GO emprestou o zagueiro Marcão, de 25 anos, ao Paços de Ferreira, de Portugal. O jogador está fora dos planos do clube desde o final da Copa Centro-Oeste, em que o Dragão não passou da fase de grupos.\nO tempo de empréstimo do atleta não foi definido pela direção atleticana, mas a intenção é dar ao defensor a chance de atuar e, quem sabe, ser negociado.\nMarcão atuou oito vezes neste ano: cinco na Copa Centro-Oeste, uma vez na Copa do Brasil e dois jogos no Campeonato Goiano. Ele havia voltado ao CT do Dragão após empréstimos ao CSA-AL e Anápolis, nos últimos meses.\nMarcão chegou ao Atlético-GO após se destacar pelo Goiânia no Estadual 2024, mas não se firmou pelo Dragão.\nAgora, dos jogadores em disponibilidade no elenco, restam o meia Lima, o volante Geovane e o lateral direito Felipe Guimarães. Eles treinam à espera de interessados. O atacante Daniel, que voltou do futebol húngaro após um ano, voltou a fazer parte do elenco a pedido do técnico Roger Silva.