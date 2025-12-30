O zagueiro Heron, de 25 anos, será emprestado pelo Atlético-GO ao Londrina-PR, clube que conquistou o acesso, vai jogar a Série B em 2026 e é concorrente do Dragão na competição.\nO jogador atuou somente seis vezes na Série B deste ano pelo Dragão, suprindo algumas vezes a ausência do lateral esquerdo Guilherme Romão no time.\nA melhor temporada de Heron na equipe atleticana foi em 2023, quando conquistou o acesso à Série A, foi campeão goiano e atuou 30 vezes. Depois, ele foi emprestado ao CRB-AL, clube no qual sofreu uma lesão no joelho e ficou alguns meses em recuperação.\nComo o Dragão contratou o zagueiro Natã Felipe junto ao Juventude e trouxe o lateral esquerdo Guilherme Lopes para a posição. Heron perdeu espaço no elenco do clube.