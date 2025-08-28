O Atlético-GO acertou o empréstimo do zagueiro Lucas Gazal, de 26 anos, para o Fortaleza. O jogador ficará no clube do Nordeste até o final da temporada, com opção de compra para o Fortaleza.\nLucas Gazal havia sido emprestado ao futebol chinês no começo de 2025, quando foi atuar no Shandong Taishan, clube em que jogou 19 vezes e fez dois gols. Agora, ele retorna ao Brasil e já viaja para a capital cearense.\nNeste ano, o Fortaleza faz campanha ruim na Série A e corre risco de rebaixamento à Série B.\nAno passado, Gazal atuou pelo Mirassol-SP na campanha do acesso à Série A nacional. A última temporada de Lucas no CT do Dragão foi em 2023, também na campanha de acesso à elite nacional.\nRescindiu\nCria da base do Atlético-GO, o volante Thiago Medeiros, de 22 anos, deixou o clube. Ele acertou a rescisão de contrato com o Dragão e já foi anunciado como jogador do Operário, de Ponta Grossa (PR), que disputa a Série B do Brasileiro e é comandado pelo técnico Alex (ex-jogador de Palmeiras, Coritiba e seleção brasileira).