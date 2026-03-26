O Atlético-GO encaminhou a contratação do goleiro Paulo Henrique, de 31 anos e titular absoluto do Anápolis desde o ano passado. Como o goleiro Léo, terceira opção do Dragão, teve uma lesão na mão, o clube foi ao mercado para se reforçar com Paulo Henrique.\nCoincidentemente, os dois clubes se enfrentam nesta quinta-feira (26) pela rodada de abertura da Copa Centro-Oeste. Paulo Henrique está fora do jogo.\nO jogador se despediu dos colegas do Anápolis, pelo qual atuou 49 vezes - 35 jogos no ano passado e 14 na atual temporada. Assim, Paulo Henrique sai antes do jogo 50.\nO melhor momento dele foi na temporada passada, em que foi vice do Goianão e campeão do Interior pelo Galo da Comarca. Também ajudou o clube a se manter na Série C.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que a negociação está encaminhada, pois será preciso correr para regularizar a transferência até amanhã, sexta-feira (27), quando a janela extra da CBF para transferência de jogadores será fechada.