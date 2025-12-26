O Atlético-GO encaminhou a contratação do meia-atacante português Lima, de 20 anos, que estava no Athletico-PR. O jovem atleta deve assinar com o clube goiano em definitivo após passar toda a carreira, até aqui, no Furacão. Com isso, o Dragão chegará a um total de dez reforços para 2026.\nPré-temporada: Atlético-GO se reapresenta com “novo elenco” para 2026\nGabriel Araújo Lima, ou simplesmente Lima, passou pelo sub-17 e pelo sub-20 do Athletico-PR. Na base, conquistou duas vezes a Copa Sul Sub-20, além de um Campeonato Paranaense Sub-17 e um Campeonato Paranaense Sub-20. Neste ano, fez 50 jogos e 15 gols pelo sub-20, além de seis partidas pela equipe B do Furacão, sem balançar as redes.\nCanhoto e natural da cidade de Braga, com dupla cidadania brasileira, Lima foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o próprio Atlético-GO no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025, quando entrou na metade do 2º tempo e decidiu o jogo. O seu destaque na temporada foi no triunfo por 4 a 2 em confronto contra o Vasco, também pelo Brasileiro Sub-20. Na partida em questão, o jovem marcou três vezes.