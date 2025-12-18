O Atlético-GO encaminhou o empréstimo do zagueiro João Maistro para o Avaí, após o jogador defender o Náutico neste ano. A tendência é de que o defensor de 25 anos assine com a equipe catarinense até o final de 2026, já que não deve ser aproveitado pelo clube goiano na próxima temporada. Ele tem contrato com o Dragão até o fim de 2027.\nAtlético-GO e Fortaleza avaliam troca de jogadores por novo empréstimo de zagueiro\nJoão Maistro chegou ao Atlético-GO em 2023, após passar praticamente toda a carreira no XV de Piracicaba, com exceção do início de 2020, quando ele atuou pelo Ararat Yerevan, da Armênia. Pelo Dragão, jogou apenas duas partidas por empréstimo e então o time rubro-negro o adquiriu em definitivo.\nEm 2024, ele foi emprestado ao Santo André e ao Londrina. Em 2025, retornou ao Dragão e fez seis jogos, mas novamente não se firmou e foi repassado para o Náutico, onde entrou em campo 13 vezes. Agora, deve se transferir para o Avaí, que, assim como o Atlético-GO, disputará a Série B em 2026 e possui o acesso à Série A como principal objetivo.