O meia Shaylon, de 28 anos, está perto de deixar o Atlético-GO após três anos e oito meses, 193 jogos, 34 gols e três títulos, além do acesso à Série A que aconteceu no atual momento ruim do jogador no Dragão. O destino do atleta é o Mirassol, que possui negociação avançada com o jogador e é comandado por Rafael Guanaes, ex-técnico do time goiano.\nO presidente Adson Batista admitiu as conversas para que o jogador possa reforçar o caçula da Série A. O negócio deve ser oficializado nas próximas horas pelos clubes - o Dragão deve receber cerca de R$ 1 milhão pela rescisão do atleta.\nO interesse do Mirassol vem desde o início deste ano, mas as negociações não avançaram. No revés para a Ferroviária-SP (3 a 1), os rumores de que o clube paulista pretendia ter o meia voltaram a circular no Estádio Antônio Accioly.