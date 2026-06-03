Para evitar uma crise interna, o Atlético-GO se vê na obrigação de vencer na próxima partida o América-MG, lanterna da Série B que ainda não ganhou nenhum jogo na competição. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira ((8), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).O Dragão precisa repetir o desempenho de dois jogos anteriores na competição, nos quais bateu o Londrina-PR e o Avaí-SC (ambos por 2 a 1), em cenário de pressão para o time atleticano e de proximidade do Z4 dos dois clubes do Sul. Nas duas vitórias em casa, a equipe rubro-negra esboçou uma evolução na competição, mas não a concretizou na sequência. Esta irregularidade tem sido o fator negativo do Dragão na Série B.O Atlético-GO precisa melhorar a pontuação nas oito rodadas finais do 1º turno da Série B. O Dragão soma 13 pontos e só obteve vitórias sobre equipes que estão na parte baixa da tabela (Avaí e Londrina, no, Z4) e outro triunfo sobre o Ceará, (também com 13 pontos), que ainda não emplacou na Segundona nacional e, por isso, demitiu o técnico Mozart.No sentido inverso, o Dragão não conseguiu bons resultados sobre as equipes que estão acima na tabela de classificação.O América-MG também fez troca de comando, terá a estreia de Umberto Louzer (ex-Atlético-GO) e aposta numa reação parra sair da lanterna, apesar de apresentar números negativos – tem o pior desempenho ofensivo (6 gols) e a defesa mais vazada (22 gols em onze rodadas). O Coelho soma 3 pontos (três empates), foi derrotado oito vezes na Série B e é sério candidato ao descenso à Série C.“O momento em pontos (13) é ruim”, resumiu o técnico Eduardo Souza, calejado e consciente da pressão exercida sobre ele por causa da campanha irregular do time atleticano na Série B.O Dragão precisa melhorar a pontuação para chegar à virada do turno numa colocação razoável para ir ao mercado e se reforçar. É fazer como na temporada 2023, quando, na virada de turno, o clube fez dez contratações e trouxe o técnico Jair Ventura para a arrancada no returno. Aequipe subiu naquele ano, com a 4ª campanha.Para a próxima rodada, Eduardo Souza ainda não esboçou uma ideia de formação para buscar a quarta vitória na capital mineira. Mas a tendência é que modifique o sistema com três zagueiros para esboçar uma equipe mais ofensiva.Eduardo Souza justificou a utilização de um trio de zagueiros porque um deles, Natã Felipe, tem a capacidade de executar mais de uma função tática no jogo, tanto na lateral direita como, numa necessidade, ser deslocado para atuar como primeiro volante.O meia-atacante Guilherme Marques está cotado para voltar à titularidade contra o América-MG. O atacante Bruno José também pode reaparecer entre os titulares.