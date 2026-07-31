O Atlético-GO conseguiu se livrar do transfer ban da Fifa e está liberado, depois de mais de três meses, para registrar jogadores. Agora, o Dragão já pode iniciar o registro dos oito jogadores contratados para a sequência da Série B. A tendência é que isso ocorra na próxima semana.\nO clube rubro se livrou da punição nesta sexta-feira (31) após pagamento da dívida com o atacante Alejo Cruz. O POPULAR apurou que o pagamento foi feito à vista. O nome do time rubro-negro foi retirado da lista de equipes brasileiras com transfer ban ativo na Fifa no início da noite.\nCom a liberação, o Atlético-GO poderá registrar os oito reforços que foram contratados, até aqui: Yuri Silva (lateral esquerdo), Daniel Peixoto, Henrique Guimarães e Netinho (volantes), David Terans (meia-atacante), Matheusinho, Gustavo Maia, João Pedro (atacantes).