As chances de acesso do Atlético-GO são remotas, mas a manutenção da expectativa de um final feliz passa por vitórias nas cinco últimas rodadas da Série B. Entre os cinco adversários que tem pela frente, o clube enfrenta dois que estão no G4, pega o atual lanterna e outras duas equipes que estão no meio de tabela.\nO Dragão começa a sequência enfrentando o CRB na tarde do próximo domingo (26), em Maceió. O time alagoano é concorrente direto, pois soma a mesma pontuação rubro-negra (48 pontos, mas com duas vitórias a mais).\nDepois, no passo a passo, a equipe goiana terá adversário próximo do descenso (Paysandu) e sai para jogo decisivo com o Criciúma. Aí, volta a Goiânia para encarar o Operário-PR, da turma do nem (não cairá nem subirá) e fecha o roteiro novamente fora, de novo no interior catarinense, diante da Chapecoense (no dia 22 de novembro).