Em plena virada de turno da Série B, o Atlético-GO passa por um novo processo de reformulação do elenco na temporada, o terceiro em 2025. O clube trabalha pela formação de um novo grupo, que atenda às exigências do clube, que vive cenário atual mais de luta contra o rebaixamento do que por acesso, mas pretende inverter a situação nas próximas rodadas.\n(Confira, no fim do texto, todas as movimentações do Atlético-GO no mercado e o elenco)\nNos últimos dias e semanas, jogadores saíram, outros podem deixar Dragão nos próximos dias, enquanto as contratações continuam até o fechamento da janela de transferências da CBF, até o dia 2 de setembro. A ideia é, como se diz no ditado popular, “trocar o pneu com o carro andando” para que o time atleticano consiga se distanciar do Z4, inicialmente. A palavra “acesso” fica fora do vocabulário do clube no momento.