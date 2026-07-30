O Atlético-GO espera elevar a competitividade no elenco na sequência da Série B. Com oito reforços, que aguardam regularização, o time atleticano aumentou a quantidade de atletas no grupo e acredita que isso poderá ser fator decisivo para o clube crescer na disputa pelo acesso à Série A.\nA recuperação do Atlético-GO nas últimas rodadas ocorreu ainda sem a presença dos reforços contratados. Na última rodada, por exemplo, o Dragão bateu o Operário-PR por 3 a 1. O resultado levou o time atleticano à 7ª posição (31 pontos), a melhor colocação do clube nesta Série B, e a comissão técnica espera pela continuidade da evolução da equipe.\nOs oito atletas contratados são Yuri Silva (lateral-esquerdo), Daniel Peixoto, Henrique Guimarães e Netinho (volantes), David Terans (meia-atacante), Matheusinho, Gustavo Maia, João Pedro (atacantes).