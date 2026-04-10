O volante Netinho, de 28 anos, deverá ser integrado ao elenco do Atlético-GO nos próximos dias após disputar a Série A-2 do Paulistão pelo Água Santa-SP, time que não conseguiu se classificar para o quadrangular final da competição. Porém, a direção do Dragão e o jogador terão de esperar para que ele possa ser regularizado e ficar à disposição da comissão técnica para a disputa da Série B e da Copa do Brasil.\nNetinho firmou um pré-contrato com o clube goiano ano passado, mas não pôde se apresentar no CT do Dragão porque tinha vínculo em vigor com a equipe paulista, que não aceitou liberá-lo antes do fechamento da janela caseira da CBF, no dia 27 de março, para transferência de jogadores que disputaram os Estaduais. O contrato do volante com o Água Santa-SP terminou depois do fim da janela. Assim, ele está livre.