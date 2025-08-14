Em meio ao terceiro processo de reformulação do elenco do Atlético-GO na temporada, as contratações do lateral direito Dudu, de 28 anos, e do atacante Lelê, de 27 anos, se enquadram no perfil que o clube busca para encorpar o grupo de atletas na Série B. Dudu retorna ao clube com a expectativa de ser uma liderança, enquanto Lelê é alvo da expectativa de bola na rede.A torcida atleticana está carente de goleadores. Em 2025, Marcelinho e Caio Dantas se despediram do clube com sete gols, cada um. O número foi baixo, na avaliação interna.O último goleador atleticano foi Luiz Fernando, que fez 45 gols no segundo semestre de 2022 e nas temporadas completas de 2023 e 2024. Além dele, o outro homem-gol do Dragão e que também escreveu história foi Gustavo Coutinho, autor de 14 gols durante a Série B de 2023, se tornando o primeiro artilheiro atleticano na Segundona nacional. Os dois são parte do passado rubro-negro.Lelê se credencia ao presente, mas evita fazer projeções numéricas. Como meta, “fazer o máximo de gols”, como disse nesta quarta-feira (13).A procura pelo acerto do time e pela contratação de bons jogadores tira o sono do presidente do clube, Adson Batista. “Estamos procurando reforçar. Tem jogadores que chegaram e não deram conta”, resumiu o dirigente. Por isso, segundo ele, entrou na disputa com a concorrência para trazer Lelê, que não pôde jogar pelo Nagoya Grampus (Japão) por causa de cláusulas da Fifa que impediam o jogador de ser registrado pelo clube japonês – seria a terceira transferência disputando torneios nacionais.“É um jogador que dispensa comentários. Não sou advogado, mas tive a convicção de que seria possível (contratar). Tivemos a confiança do Fluminense e conseguimos superar todas as adversidades”, revelou o dirigente sobre Lelê. Antes de chegar ao Fluminense, o atacante vivenciou a melhor fase da carreira no Volta Redonda, marcando 29 gols em 65 atuações pelo clube do interior do Rio entre 2022 e 2023. No Dragão, Lelê terá mais 17 rodadas para justificar o esforço da diretoria. O jogador reconhece que o clube trabalhou bastante para que pudesse reforçar o Dragão. “Eu recebi outras vezes o convite”, lembrou o atacante.Velho conhecidoO lateral direito Dudu retornou ao clube para ser referência, liderança e capacidade de fazer assistências para os gols que o time precisa para engrenar na Série B. Dudu é outra tentativa de o Atlético-GO ter um lateral regular – em 2023 e no ano passado, Bruno Tubarão foi quem mais se aproximou dessa figura. Porém, deixou o clube.No Dragão, Dudu chega para ocupar o lado direito e atuar ao lado de Kelvin, outro jogador que retornou ao clube pelo histórico nas temporadas 2022 e 2023. Com Dudu, Kelvin, Adriano Martins (zagueiro que retornou de empréstimo) e Lelê (aposta para ser o novo goleador), o Atlético-GO espera se consolidar na Série B.Sobre as chances de acesso, por enquanto é cedo para admitir que é possível voltar à Série A, pois o que se viu foram resultados ruins, trocas de treinadores e jogadores e desconfiança da torcida. “Se a sequência (de vitórias) acontecer, venho aqui e cravo”, argumenta Adson Batista, no momento em que o time ainda não teve sequer uma sequência de dois trunfos seguidos na Série B.O dirigente afirma que busca mais um jogador de meio-campo e um zagueiro, caso Alix Vinícius seja negociado. Para Adson, está cada vez mais difícil segurar o jogador – tem proposta de R$ 10 milhões por ele.