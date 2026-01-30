O Atlético-GO deve oficializar a contratação do volante Leandro Vilela, de 30 anos, que está em Goiânia fazendo testes físicos e exames médicos. O jogador não foi anunciado oficialmente porque chegou ao CT do Dragão com quadro de estresse no joelho - por causa disso, deixou o Náutico após ter sido anunciado pelo clube pernambucano no começo desta temporada.\nNesta sexta-feira (30), Leandro Vilela fez um treinamento físico forte no CT do Dragão, enquanto o elenco se preparava para o jogo deste sábado (31), às 16 horas, com o Crac, no Estádio Antônio Accioly.\nLeandro Vilela foi titular do Paysandu nas duas últimas temporadas (2024 e 2025). Nos dois anos, foi titular no meio-campo do Papão e atuou ao lado do volante João Vieira, que se transferiu para o Vila Nova ano passado. Ambos fizeram a dupla de volantes na final da Copa Verde de 2024, em que o Paysandu goleou o Vila Nova por 6 a 0 e 4 a 0. O volante também foi campeão do Paraense 2024.