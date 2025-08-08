O empate de 1 a 1 do Atlético-GO, diante do Athletic-MG, fora de casa, estabeleceu a pior sequência sem vitórias do Dragão nesta Série B. O time atleticano chegou a cinco rodadas sem vencer um adversário, pior do que duas séries anteriores em que a equipe rubro-negra ficou quatro partidas sem ganhar, ainda no começo do 1º turno.\nNo início da noite do próximo domingo (10), a partir das 18h30, o rubro-negro tenta quebrar a marca negativa para ganhar posições na tabela e se distanciar da faixa dos ameaçados de rebaixamento, o Z4. O Atlético-GO receberá o Botafogo-SP, de Ribeirão Preto (SP), no Estádio Antônio Accioly.\nA equipe paulista soma 21 pontos, atrás do time atleticano, que tem 24 pontos. A baixa pontuação do Dragão pode ser explicada pelas sequências negativas. A última delas, a atual, já dura mais de um mês – o último triunfo se deu no dia 3 de julho, quando o Atlético-GO bateu o CRB-AL por 2 a 1.