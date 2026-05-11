Depois de um início turbulento na Segundona, com três derrotas nos três primeiros jogos, o Atlético-GO se encontrou na temporada e chegou a cinco partidas de invencibilidade na competição nacional. Além disso, nos últimos nove jogos no total, por Série B, Copa Centro-Oeste e Copa do Brasil, a equipe só perdeu uma vez, e foi com o time reserva.\nNas três primeiras rodadas da Série B, o Atlético-GO foi derrotado por Operário-PR (1 a 0), Náutico (2 a 1) e Vila Nova (2 a 1). A partir dali, levando em conta apenas os jogos da Segundona, o Dragão ganhou do Londrina (2 a 1), empatou com o Botafogo-SP (1 a 1), venceu o Avaí (2 a 1), empatou com o Juventude (0 a 0) e bateu o Ceará (1 a 0).\nA última vez que o Atlético-GO ficou cinco jogos sem perder ocorreu ainda neste ano, entre 12 de fevereiro e 1º de março. Nesse período, o Dragão goleou (3 a 0) e empatou (1 a 1) com a Abecat, venceu o Vila Nova (2 a 0), ganhou do Primavera-MT (1 a 0) e empatou com o Vila Nova (0 a 0). Quatro desses jogos foram pelo Goianão, e o outro pela Copa do Brasil.