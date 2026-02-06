O Atlético-GO vai estrear na Série B de 2026 fora de casa, contra o Operário-PR. A CBF divulgou a tabela básica da competição na noite desta sexta-feira (6).\nA 1ª rodada será disputada entre os dias 20 e 22 de março. A 38ª rodada da Série B está prevista para o dia 14 de novembro, um sábado. Depois disso, a CBF prevê as datas dos playoffs para os dias 21 e 28 de novembro.\nOs clássicos que o Atlético-GO fará no 1º turno estão previstos para a 3ª rodada, contra o Vila Nova, e a 11ª rodada, contra o Goiás.\nA Série B passou por uma mudança no formato de acesso. No novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.