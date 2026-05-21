O Atlético-GO cresceu na Série B com ajuda de jogadores que foram contratados na janela extra para a transferência de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. O Dragão fez nove contratações no período. Na Série B, alguns dos contratados têm se destacado pelos gols, as atuações e como opções táticas para a comissão técnica.\nNo empate por 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, o gol de empate foi marcado pelo Dragão graças à uma jogada individual do atacante Geovany Soares e a conclusão do polivalente Ewerthon, que tem atuado como lateral direito, ala e até atacante de lado, como na partida no interior catarinense.\nOs atletas foram contratados no período extra de transferências. O Atlético-GO ainda contratou o goleiro Paulo Henrique (ex-Anápolis), o lateral Felipe Guimarães (ex-Coritiba), o volante Cristiano (ex-Noroeste-SP e Vila Nova), o meia Assis (ex-Jataiense) e os atacantes Gustavo Coutinho (ex-Sport), Léo Tocantins (ex-Novorizontino-SP) e Marrony (ex-Remo).