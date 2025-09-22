O Atlético-GO fez um 1º turno pífio e aquém do que foi projetado antes da Série B começar. Depois da virada de turno, no entanto, o Dragão subiu de produção, não perde há cinco rodadas e ostenta, até aqui, a terceira melhor campanha do returno. Em oito jogos, foram 15 pontos conquistados, O desempenho só é inferior ao registrado por Criciúma e Athletico-PR (ambos com 17 pontos no mesmo número de partidas).\nA Série B caminha para uma disputa parelha pelo acesso nas rodadas finais. O Dragão supera, no returno, os rivais goianos: Goiás (11 pontos) e o Vila Nova (9 pontos). Como projetava chegar aos 45 pontos para não correr risco de rebaixamento, o Atlético-GO passou a enxergar o futuro com outros olhos, de que é possível mirar vaga à Série A.\nA boa sequência no 2º turno, até aqui, conta com vitórias sobre Botafogo-SP, Amazonas, Avaí e Remo. O Dragão, que perdeu apenas para a Ferroviária, empatou com Novorizontino, Cuiabá e Athletic-MG.