O preparador físico Jorge Soter, que teve quatro passagens pelo Atlético-GO, encerrou seu ciclo mais recente no clube na noite da última quarta-feira (19). Nas redes sociais, o clube postou uma mensagem de despedida ao profissional, cujo vínculo com o Dragão começou em 2011, ao lado do técnico PC Gusmão, com quem foi campeão do Estadual naquele ano.\nSeu último trabalho no Dragão teve início em 2023, quando o time conquistou o acesso à Série A nacional.\nA diretoria atleticana ainda não oficializou o substituto para a preparação física, mas o nome cotado é o de Anderson Claiton de Lazari, o Anderson Kuki, campeão da Série D do Brasileiro pelo Barra-SC.\nKuki trabalhou em clubes do Sul do País e fez parte da comissão técnica do Amazonas durante a passagem de Rafael Lacerda, atual treinador do time rubro-negro, em 2022 e 2023.