O Atlético-GO contratou 14 jogadores na janela de transferências que terminou nesta terça-feira (2). O Dragão fechou o período contando com a presença do zagueiro Tito, de 25 anos, e do atacante Maranhão, de 28 anos. Os dois jogadores foram emprestados pelo Maringá-PR, clube que disputou a Série C e não se classificou à próxima fase. Os dois treinaram no CT do Dragão, foram regularizados nesta terça-feira (2) e ficam à disposição da comissão técnica para a sequência da Série B.\nAlém deles, o Dragão tem outra novidade - o meia-atacante boliviano Adrian Pacheco, de 20 anos. Ele estava no Blooming (Bolívia) e acertou com o clube goiano para atuar nas categorias de base, na equipe sub-20. Adrian também está regularizado e deve ser utilizado pelo Atlético-GO na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2026.