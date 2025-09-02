O Atlético-GO contratou 15 jogadores na janela de transferências que terminou nesta terça-feira (2). O Dragão fechou o período contando com a presença do zagueiro Tito, de 25 anos, e do atacante Maranhão, de 28 anos. Os dois jogadores foram emprestados pelo Maringá-PR, clube que disputou a Série C e não se classificou à próxima fase.\nOs dois treinaram no CT do Dragão, foram regularizados nesta terça-feira (2) e ficam à disposição da comissão técnica para a sequência da Série B.\nTambém do Maringá, Danielzinho chega por empréstimo nos mesmos moldes dos dois. O jogador foi anunciado nesta terça-feira (2).\nAtlético-GO anuncia contratação de meia Danielzinho\nJean Mota terá contrato com o Vila Nova alterado por causa de rescisão com o Vitória\nAtlético-GO dispensa jogadores da base e diz que não foi por causa de foto com atriz