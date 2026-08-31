A vitória do Atlético-GO sobre o Avaí, na tarde de domingo (30), teve nuances de dramaticidade, competitividade e mérito da equipe goiana, pois o empate sem gols parecia definir o jogo. Mas, aos 48 minutos do segundo tempo, o criticado atacante Bruno José aproveitou cobrança de escanteio para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Leão da Ilha, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em jogo válido pela 25ª rodada.\nO Atlético-GO chegou ao segundo triunfo seguido, soma 36 pontos e esteve momentaneamente no G6 da Série B. O Dragão ocupou a 6ª colocação por alguns minutos, mas ficou no 7º lugar com a vitória do CRB por 2 a 1 sobre o Criciúma - qualquer outro resultado teria deixado o clube goiano entre os seis primeiros.\nO técnico Roger Silva, contestado após dois empates e a derrota no clássico (2 a 0) para o Vila Nova, valorizou o elenco e ressaltou que nem sempre a técnica vai ser suficiente para ganhar jogos.