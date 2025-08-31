O Atlético-GO venceu o Amazonas por 2 a 0 na tarde deste domingo (31), no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada da Série B. O Dragão, com o resultado, consegue se recuperar na Segundona e se afastar da zona de rebaixamento. Luizão e Robert marcaram os gols da vitória, cada um em uma etapa.\nA vitória faz o Dragão chegar aos 31 pontos, na 13ª posição da Série B. A diferença para a zona de rebaixamento passa a ser de 7 pontos, mas pode diminuir um pouco até o fechamento da rodada.\nDe qualquer forma, a distância será maior do que era antes do início da rodada, quando o Atlético-GO estava a 4 pontos do Z4.\nO Amazonas segue com 24 pontos e é o time que abre a zona de rebaixamento.\nNa próxima rodada, o Atlético-GO jogará no interior paulista contra o Novorizontino, somente no dia 9 de setembro, uma terça-feira, pela 25ª rodada.