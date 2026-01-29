Com dois gols de cabeça do atacante Léo Jacó, de 20 anos, marcados no primeiro tempo, o Atlético-GO venceu o Inhumas por 2 a 0 na noite chuvosa desta quarta-feira (28) no Estádio Antônio Accioly e garantiu a vaga antecipada às quartas de final do Estadual. O Dragão chega aos 13 pontos, pelo menos dorme liderança do Goianão e pode terminar a 6ª rodada na 1ª colocação do Estadual.\nO Dragão se junta ao Vila Nova e à Abecat (ambos com 12 pontos) entre os classificados antecipadamente às quartas de final.\nAlém disso, a competição tem um novo artilheiro: o tímido mas oportunista Léo Jacó. Decisivo no clássico em que o Dragão bateu o Vila Nova (2 a 1) no último domingo (25), também sob chuva, balançando as redes uma vez na casa adversária, o goleador precoce dobrou a marca. Desta vez, foram dois gols. Léo Jacó tem quatro gols no Goianão.