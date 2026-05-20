O técnico Eduardo Souza ganhou três importantes opções para o jogo contra o São Bernardo pela 10ª rodada da Série B. No treino desta quarta-feira (20), o zagueiro Junior Barreto, o meia Guilherme Marques e o atacante Bruno José participaram da atividade no CT do Dragão.\nO zagueiro paraguaio Junior Barreto ficou fora do jogo diante do Criciúma porque sentiu dores no pé, o meia Guilherme Marques estava em fase final de contusão no tornozelo, que o deixou ausente das últimas partidas do Atlético-GO, enquanto o atacante Bruno José cumpriu suspensão na última rodada.\nA comissão técnica atleticana não definiu se os três jogadores serão titulares contra o São Bernardo, mas eles aparecem como opções para a formação titular ou para serem utilizados durante a partida.\nO Atlético-GO terá um desfalque certo: o lateral esquerdo Guilherme Lopes está suspenso. O prata da casa Gustavo Daniel é um dos cotados para substituir o titular, mas Eduardo Souza pode utilizar outras peças na partida válida pela 10ª rodada da Série B.