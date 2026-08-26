O Atlético-GO goleou o Botafogo-SP por 3 a 0 e voltou a vencer na Série B. Nesta terça-feira (25), o Dragão contou com gols de João Pedro, Marrony e Adriano Martins para superar o time paulista no estádio Antônio Accioly no encerramento da 24ª rodada da competição nacional.\nEssa foi a vitória mais elástica do Atlético-GO na Série B. No máximo, o time goiano tinha vencido por dois gols de diferença: 2 a 0 contra a Ponte Preta (15ª rodada) e 3 a 1 diante do Operário-PR (20ª rodada).\nCom o resultado, o Atlético-GO ganhou duas colocações na classificação, ultrapassou Goiás e Athletic-MG, para assumir a 9ª colocação. Com 36 pontos, o time atleticano está dois atrás do Sport, 6º colocado e que fecha o G6.\nO elenco do Atlético-GO se reapresenta nesta quarta-feira (26) e inicia a preparação para o duelo contra o Avaí. A partida será disputada no próximo domingo (30), a partir das 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 25ª rodada.